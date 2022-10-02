Названы риски покупки недвижимости на вторичном рынке

При покупке недвижимости можно потерять значительные денежные средства, поэтому следует обращать внимание на ключевые аспекты оформления сделки, рассказала эксперт ЦФГ НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко. Об этом пишет «Российская газета».

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Ольга Дайнеко посоветовала прежде всего обратить внимание на собственника объекта недвижимости: проверить его паспортные данные, документ о праве собственности. Она полагает, что наиболее оптимальным вариантом на начальном этапе является заказ актуальной выписки из ЕГРН.

При сделке по доверенности необходимо проверять ее в обязательном порядке, считает эксперт. Она советует также лично пообщаться с доверителем-собственником, чтобы убедиться в его вменяемости и адекватности.

Дайнеко напоминает, что чрезмерно гуманное отношение к продавцу, занижение по его просьбе стоимости недвижимости в договоре, чревато проблемами в дальнейшем. В случае спорной ситуации вернуть можно будет только ту сумму, что указана в договоре.

Эксперт полагает, что не следует опираться на устные договоренности по вопросам мебели, бытовой техники, предметов интерьера. Их наличие или отсутствие необходимо прописать в договоре, затем оформить передаточным актом.