В России начал медленнее дорожать один тип жилья — новостройки. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, передает ТАСС.

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Замедление роста цен зафиксировали в августе после высокой динамики в первом полугодии 2022-го. Мутко связывает более медленное подорожание первичного жилья с сокращением спроса, под который подстраиваются застройщики.

Мутко также отметил, что по итогам августа российский рынок ипотечного кредитования вырос почти на треть по сравнению с июлем. По его словам, средняя сумма ипотечного кредита составляет от 3,5 до 4 миллионов рублей.