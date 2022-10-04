Москвичи начали массово продавать квартиры

В первые дни после объявления частичной мобилизации количество объявлений о срочной продаже квартир в Москве выросло в три раза, спрос при этом упал на 20%. Продавцы готовы были предоставить скидку до 20%.

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В сентябре на вторичном рынке жилья Москвы объём предложения вырос до 20%, а в первые дни после объявления частичной мобилизации — сразу в три раза. Как и в конце февраля, продавали квартиры те, кто принял спонтанное решение покинуть страну.

Постепенно рынок начал стабилизироваться. По итогам 11 дней после объявления мобилизации в Москве было выставлено на продажу от 39,2 тысячи до 41,2 тысячи квартир — на 7% больше, чем год назад.

Владельцы готовы продать недвижимость с дисконтом 10–15%, максимум — 20%. «Ни о каких 30–50%, а тем более о 60%, о чём ранее сообщали ряд СМИ, речи не идёт», — рассказали «Коммерсанту» в «Инком-Недвижимости».

По итогам сентября средняя стоимость «вторички» составила 257,7 тысячи ₽ за 1 м² — на 0,7% меньше, чем в августе, подсчитали в Irn.ru. Дешевеют в основном квартиры в панельках, а в сталинках и новых монолитно-кирпичных домах цены не изменились.