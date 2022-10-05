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45 минут назад

В Москве стали меньше интересоваться покупкой квартир

Lenta.ru

С 21 сентября 2022 года в Москве резко снизилось количество запросов на покупку квартир и апартаментов в новостройках. О том, что в столице стали меньше интересоваться приобретением жилья, рассказали эксперты в сфере недвижимости, сообщает «Коммерсантъ».

В Москве стали меньше интересоваться покупкой квартир
Фото: ТАССТАСС

По данным компании «БЕСТ-Новострой», к 4 октября количество запросов снизилось на 46 процентов относительно аналогичного периода 2021 года. В группе компаний «Родина» зафиксировали уменьшение интереса на 30-40 процентов. Подобную динамику подтвердили другие представители рынка, добавив, что в существенное снижение запросов коснулось элитных объектов.

Специалисты подчеркнули, что обычно осенью спрос на квартиры в новостройках выше, чем летом. С подобной ситуацией, когда продажи снизились в сентябре, рынок столкнулся впервые. По прогнозам экспертов, сокращение спроса может оказаться долгосрочной тенденцией, а за год первичный рынок Москвы потеряет 10-20 процентов интереса покупателей.

Ранее эксперты заметили, что после начала частичной мобилизации москвичи бросились избавляться от жилья. В первую неделю число заявок на срочную продажу квартир на вторичном рынке столицы выросло втрое. При этом в первые четыре дня после начала мобилизации спрос уменьшился на 20 процентов.

Недвижимость,Коммерсант,
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