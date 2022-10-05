Россиянам раскрыли нюансы покупки жилья в Таиланде

Россиянам следует знать, что они не смогут получить автоматически вид на жительство (ВНЖ) или гражданство при покупке недвижимости в Таиланде. Об этом рассказали «Ленте.ру» эксперты портала Таиланда Thailand-Real.Estate.

Кроме того, они поделились нюансами покупки жилья в данной стране. Граждане могут претендовать на получение визы Thai Elite Visa. За счет нее они могут находиться в стране от 5 до 20 лет.

Для ее получения предусмотрено приобретение недвижимости в стране на сумму минимум 10 млн тайских бат (около 15,7 млн рублей или примерно 300 тыс. долларов).

Другой нюанс, на который обратили внимание специалисты, — отсутствие у иностранного гражданина возможности владеть землей. Так, он может быть владельцем лишь дома или квартиры.

Граждане могут арендовать земельный участок на срок до 90 лет. Эту опцию называют Leasehold. Freehold - бессрочное владение квартирой или домом.

В многоэтажных домах иностранцы могут владеть не более 49 процентов всей представленной там собственности. Также в Таиланде проблематично получить ипотеку иностранцам. Там действует рассрочка.