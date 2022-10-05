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30 минут назад

В Москве резко упал спрос на квартиры в новостройках

Илья Родин

В Москве наблюдается резкое падение спроса на жилье в новых жилых комплексах. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в отрасли.

В Москве резко упал спрос на квартиры в новостройках
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что осенью традиционно повышается спрос на квартиры в новостройках. В этом году эксперты также ожидали, что тренд сохранится, но после того, как 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, продажи жилья значительно упали.

В компании «Бест-Новострой» подчеркнули, что к 4 октября количество обращений потенциальных покупателей снизилось на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В группе компаний «Родина» рассказали, что спрос на недвижимость упал на 30-40%. Аналогичные данные представили и другие участники рынка. По их данным, особенно сильно просели продажи элитных апартаментов.

Эксперты подчеркнули, что тренд может стать долгосрочным. По итогам 2022 года рынок может потерять от 10% до 20% спроса.

Риэлтор Олег Бендриков рассказал в августе, что осенью застройщикам придется применять гибкую ценовую политику. Вместе с тем, они не будут работать себе в убыток.

Недвижимость,Владимир Путин,Коммерсант,
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