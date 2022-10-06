Оценена стоимость всех небоскребов «Москва-Сити»

"На данный момент можно говорить о том, что пока "Москва-Сити" выстояла. Ключевым здесь остается слово "пока", так как ситуация с оптимизацией пространства международных компаний, объявивших о своем уходе с российского рынка и закрывающих свои офисы, а также с интересом государственных структур и новых российских IT-компаний к данной локации, станет более понятной только к концу года", - подчеркивается в сообщении.