Оценена стоимость всех небоскребов «Москва-Сити»

Рыночная стоимость всех действующих небоскребов в "Москва-Сити" на конец третьего квартала составила около 819 миллиардов рублей, за год она практически не изменилась, снизившись лишь на полпроцента, подсчитали в консалтинговой компании Commonwealth Partnership (CMWP).
По оценке компании, всего в деловом центре насчитывается 3 миллиона квадратных метров действующей недвижимости. Самым дорогим объектом остается комплекс "Око" ценой 124 миллиарда рублей. Оценка рыночной стоимости двух башен комплекса с прошлого года не изменилась.
Вторую позицию, хотя и с отрицательной динамикой, удерживает башня "Федерация" (115 миллиардов рублей, -4,7%), третье место с приростом в стоимости занимает комплекс Neva Towers (110 миллиардов рублей, +4,8%).
Самым дорогим комплексом в пересчете на квадратный метр общей площади аналитики CMWP назвали Neva Towers (308 тысяч рублей за "квадрат").
"На данный момент можно говорить о том, что пока "Москва-Сити" выстояла. Ключевым здесь остается слово "пока", так как ситуация с оптимизацией пространства международных компаний, объявивших о своем уходе с российского рынка и закрывающих свои офисы, а также с интересом государственных структур и новых российских IT-компаний к данной локации, станет более понятной только к концу года", - подчеркивается в сообщении.
Как указывается в нем, на конец конец 2022 – начало 2023 года в "Москва-Сити" запланирован ввод новых объектов (Moscow Towers, Capital Towers), что может поменять положение дел внутри кластера. "Менее удачные проекты будут быстрее падать в цене, в то время как лучшими будут оставаться новые башни", – прогнозируют в CMWP.