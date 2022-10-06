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55 минут назад

Спрос на покупку жилья резко снизился

Илья Родин

Эксперты рассказали об основных трендах на российском рынке недвижимости. По их словам, спрос на покупку жилья значительно снизился, застройщикам приходится предлагать покупателям дисконт до 20%. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Спрос на покупку жилья резко снизился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Резкое падение спроса вызвано различными факторами, пояснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Среди них частичная мобилизация, отмена ипотеки без первоначального взноса, сложность прогнозирования дальнейшего развития ситуации в стране.

Гендиректор «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков отмечает, в свою очередь, что весеннее повышение ключевой ставки до 20% «убило» ипотеку. Последующие действия российских властей исправить ситуацию не смогли.

По его словам, россияне не в состоянии вкладываться в недвижимость с учетом ее чрезмерной стоимости и высоких процентов по кредитам. А покупателей, способных выложить крупную сумму самостоятельно, не прибегая к помощи банков, практически не осталось.

Представители компании «Инком-Недвижимость» уточнили, что на рынок недвижимости оказали влияние объявление о начале спецоперации и принятие указа о мобилизации. Продавцы желают как можно быстрее получить деньги, поэтому соглашаются на большие скидки.

«Предоставление скидок получит широкое распространение. Дисконт - ключевое слово времени», - отметили аналитики.

Они добавили при этом, что скидки составляют от 10 до 20% от стоимости квартиры, в редких случаях возможен дисконт до 40% и даже 60%.

По мнению экспертов, цена жилья упала бы и без политических потрясений. Цены были излишне взвинчены, рынок был фактически «перегрет». Соответственно, отток покупателей произошел бы в любом случае.

Недвижимость,Константин Барсуков,Павел Луценко,Инком-Недвижимость,
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