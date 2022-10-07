Частные инвесторы в России бросились скупать дешевеющее жилье

Число частных инвесторов на рынке вторичного жилья России с конца сентября 2022 увеличилось на 15-20% на фоне уменьшающегося спроса и растущего дисконта. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные риелторы.

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Пик скидок на рынке вторичного жилья пришелся на первую неделю после 21 сентября, когда часть объектов собственники были готовы продавать с дисконтом до 30-40% от изначальной цены предложения, рассказала ТАСС член управляющего комитета федеральной компании "Этажи" Юлия Бочарникова.

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"Появление таких объектов привлекло на вторичный рынок частных инвесторов. С конца сентября их число увеличилось на 15-20%", - сказала она.

Покупатели откровенно говорят, что совершают длинную инвестицию и надеются получить доход от перепродажи объекта в долгосрочной перспективе, подтвердила агентству директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Рынок вторичного жилья РФ, по сути, поставлен на паузу, разрыв между спросом и предложением огромен, так как фиксируется серьезный отток покупателей и выход большого числа собственников, сообщила ТАСС управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

"Главным образом это связано с отъездом части граждан и их желанием экстренно реализовать недвижимость. Ради быстрой реализации гражданин может предоставить скидку в 20-25% от рыночной стоимости. Такая ситуация ранее на вторичном рынке не наблюдалась. Обычно дисконт не превышает 5%, а в среднем находится на уровне 2-3%", - пояснила собеседница агентства.

Хотя повальной "распродажи" нет, сейчас подходящий момент для покупки недвижимости за полную стоимость (со 100%-ной оплатой, не в ипотеку), рассказала ТАСС председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

"Планируют ли сегодняшние покупатели спекулировать своими приобретениями в течение ближайших одного-пяти лет, неизвестно, но известно, что любой кризис не вечен, и на новом витке роста экономики эти активы явно им пригодятся. Так или иначе, пусть не для приумножения, а для сохранения средств недвижимость их точно не подведет", - сказала собеседница агентства.

Что будет со спросом

Вероятно, в октябре падение спроса на вторичном рынке РФ может проявить себя более явно, но пока граждане, которые точно понимают, что никуда не уедут, не выходят из сделок в активной стадии и готовы к приобретению квартиры даже в условиях неопределенности, рассказала Коркка. Относительно первой половины сентября спрос ниже на 10-12%, для дальнейшего роста спроса рынку нужна стабильность, как в отношении ипотечных ставок, так и геополитической обстановки, отметила в свою очередь Бочарникова.