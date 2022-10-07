В России стало меньше ультрадорогих квартир

С марта 2022 года в 18 крупных городах России количество квартир и апартаментов, стоящих дороже 100 миллионов рублей, сократилось на 2,53 процента, или на 151 лот. О том, что в стране стало меньше ультрадорогого жилья, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру» Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Несмотря на общий прирост на первичном рынке, на «вторичке», где объем предложения больше, наблюдалось снижение. В первичном сегменте количество квартир по цене от 100 миллионов рублей увеличилось на 21,36 процента, или 203 лота, во вторичном — уменьшилось на 6,99 процента, или 352 объекта.

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Больше всего ультрадорогих квартир и апартаментов находится в Москве — 5,1 тысячи. С марта их число уменьшилось на 2,45 процента, или на 129 лотов. Количество новых квартир выросло на 32,13, или на 991 объект, старых — сократилось на 21,35 процента, или 1,1 тысячи.

Второе место по объему предложения элитного жилья стоимостью более 100 миллионов рублей занимает Санкт-Петербург. В октябре здесь продается 381 такой объект. Начиная с третьего месяца года их число возросло на 5,54 процента, или 20 объектов. При этом на «первичке» лотов стало меньше на 15 единиц, а на «вторичке» — больше на 35 единиц.

В тройку также попал город Сочи, где в данный момент на продажу выставлены 316 ультрадорогих квартир и апартаментов. С марта 2022-го здесь наблюдалась отрицательная динамика объема предложения — минус 13,89 процента, причем число новых квартир уменьшилось на 19 объектов, а старых — на 32 лота.

Наиболее значительная положительная динамика наблюдалась в Краснодаре, где за семь месяцев объем предложения подскочил на 114 процентов, или восемь квартир, до 15 объектов. При этом из них к первичному сегменту относятся лишь два лота.

В 14 остальных крупных городах страны для приобретения доступны 10 объектов дороже 100 миллионов рублей. Шесть из них расположены в Казани, три — в Омске и еще один — в Калининграде. Всего в октябре 2022 года в России для покупки доступны 5,8 тысячи таких квартир и апартаментов.