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16 минут назад

Стало известно о дисконте в 40% на рынке недвижимости в Москве

Илья Родин

Международная повестка кардинальным образом изменила ситуацию на вторичном рынке недвижимости в Москве. Россияне стали выставлять квартиры на продажу с большими скидками, рассказал эксперт Дмитрий Ракута. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Стало известно о дисконте в 40% на рынке недвижимости в Москве
Фото: ТАССТАСС

Ракута подчеркнул, что в сентябре многие хозяева квартир решили сдать в аренду свою недвижимость. Другие выставили жилье на срочную продажу. В итоге, появилось большое количество предложений с ценой, которая существенно ниже рыночной.

Эксперт пояснил, что таких скидок на квартиры на вторичном рынке не было никогда: владельцы жилья предлагают недвижимость с дисконтом от 30% до 40%.

По мнению Ракуты, ситуация в области новостроек, в свою очередь, достаточно сложная. Первичный рынок ранее активно поддерживался правительством, но на последнем заседании Банк России четко дал понять, что субсидированная ипотека будет отменена.

Описано будущее цен на недвижимость в России

Следовательно, потенциальным покупателям будет невыгодно приобретать жилье в новостройках из-за больших ежемесячных выплат, уточнил эксперт.

Недвижимость,Банк России,
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