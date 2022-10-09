Стало известно о дисконте в 40% на рынке недвижимости в Москве

Международная повестка кардинальным образом изменила ситуацию на вторичном рынке недвижимости в Москве. Россияне стали выставлять квартиры на продажу с большими скидками, рассказал эксперт Дмитрий Ракута. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Ракута подчеркнул, что в сентябре многие хозяева квартир решили сдать в аренду свою недвижимость. Другие выставили жилье на срочную продажу. В итоге, появилось большое количество предложений с ценой, которая существенно ниже рыночной.
Эксперт пояснил, что таких скидок на квартиры на вторичном рынке не было никогда: владельцы жилья предлагают недвижимость с дисконтом от 30% до 40%.
По мнению Ракуты, ситуация в области новостроек, в свою очередь, достаточно сложная. Первичный рынок ранее активно поддерживался правительством, но на последнем заседании Банк России четко дал понять, что субсидированная ипотека будет отменена.
Следовательно, потенциальным покупателям будет невыгодно приобретать жилье в новостройках из-за больших ежемесячных выплат, уточнил эксперт.