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1 час назад

В Москве меньше всего по России выросли цены на вторичное жилье

Lenta.ruиещё 2

Цены на вторичное жилье в Москве выросли меньше всего по сравнению с другими российскими мегаполисами, сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики». За год динамика достигла восьми процентов.

В Москве меньше всего по России выросли цены на вторичное жилье
Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty ImagesSefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

В списке, составленном аналитиками, Москва заняла последнее, 16-е место. Средняя стоимость квадратного метра в столице достигла 312,4 тысячи рублей. На первом месте рейтинга оказалась Самара с динамикой в 36 процентов — объекты подорожали до 101,9 тысячи рублей за «квадрат».

На втором и третьем местах расположились Ростов-на-Дону и Челябинск, где «вторичка» подорожала до 103,4 тысячи рублей и до 64,9 тысячи за «квадрат» соответственно. Далее по списку оказались Казань и Волгоград.

Ранее были названы районы столицы с сильно упавшей стоимостью аренды «однушек». В сентябре текущего года максимальное снижение средних ставок на такое жилье произошло в Нагатино-Садовниках, Басманном и Останкинском районах.

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