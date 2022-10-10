В Москве меньше всего по России выросли цены на вторичное жилье

Цены на вторичное жилье в Москве выросли меньше всего по сравнению с другими российскими мегаполисами, сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики». За год динамика достигла восьми процентов.

Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

В списке, составленном аналитиками, Москва заняла последнее, 16-е место. Средняя стоимость квадратного метра в столице достигла 312,4 тысячи рублей. На первом месте рейтинга оказалась Самара с динамикой в 36 процентов — объекты подорожали до 101,9 тысячи рублей за «квадрат».

На втором и третьем местах расположились Ростов-на-Дону и Челябинск, где «вторичка» подорожала до 103,4 тысячи рублей и до 64,9 тысячи за «квадрат» соответственно. Далее по списку оказались Казань и Волгоград.