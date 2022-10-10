В октябре 2022 года в России недосчитались ультрадорогих квартир — предложение объектов стоимостью более 100 миллионов рублей сократилось на 2,53 процента с марта. К такому выводу пришли эксперты компании Skolkovo Realty. Текст доклада есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалисты проанализировали предложение в этом сегменте в 18 крупных городах России и выяснили, что сейчас для покупки доступны 5841 квартир и апартаментов. При этом число подобных предложений на вторичном рынке недвижимости сократилось на 6,99 процента, а на первичном — выросло на 21,36 процента.

Лидером по количеству квартир и апартаментов дороже 100 миллионов рублей аналитики назвали Москву — там представлено 5119 таких объектов. Второе место занимает Санкт-Петербург, где доступен для покупки 381 ультрадорогой лот. Тройку лидеров замыкает Сочи с 316 вариантами подобного жилья.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, наиболее значительный рост предложения ультрадорогих объектов с марта 2022 года заметен в Краснодаре — плюс 114 процентов, до 15 лотов. В 14 остальных крупных российских городах, исключая Москву, Петербург, Сочи и Краснодар, продается не более 10 квартир стоимостью дороже 100 миллионов рублей.