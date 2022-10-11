Почти половина жителей Москвы и области меняют мебель в квартире каждые 5-10 лет

62% опрошенных покупателей квартир в новостройках Москвы и области согласились бы купить новую квартиру с меблировкой от девелопера – это на 14 процентных пунктов больше по сравнению с прошлым годом. Отказавшиеся хотели бы обставить квартиру на свой вкус (82%) или использовать имеющуюся мебель для обустройства нового жилья (12%). Еще 6% хотят заказать индивидуальный дизайн-проект квартиры, и только после принимать решение о покупке мебели, сообщают девелоперская компания «Самолет» и гипермаркет товаров для дома Divan.ru в своем исследовании.

Фото: hameleone.ru hameleone.ru

Вопрос меблировки актуален не только при покупке новой квартиры, но и через несколько лет. 48% покупателей квартир в новостройках признались, что меняют мебель каждые 5-10 лет. Для тех, кто желает сменить обстановку в купленной ранее квартире, группа «Самолет» запустила новый продукт – готовые сеты, разработанные совместно с Divan.ru. Для каждого помещения в квартире – кухни, спальни, гостиной, прихожей, детской для девочки или мальчика, кабинета – дизайнеры составили оптимальный набор мебели из ассортимента производителя в четырех стилях. Предлагается 28 сетов, каждый из которых можно настроить под себя – например, поменять цвет дивана или увеличить количество кресел.

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«Анализируя предпочтения наших покупателей, мы отмечаем, что все чаще люди выбирают готовые решения, которые позволяют сэкономить время, деньги и силы, – говорит Ирина Лебедева, руководитель направления по развитию мебельных проектов ГК «Самолет». – В прошлом году мы начали продавать квартиры со встроенной кухней и техникой, на данный момент их доля в объеме продаж составляет до 80%. А летом 2022 года мы предложили покупателям готовые мебельные сеты, и уже к осени спрос на этот продукт достиг 15% от общего числа сделок. Теперь мы запускаем решение для тех, кто уже живет в квартире от «Самолета», но хочет обновить меблировку. Это удобный и доступный инструмент – средний чек за сет для одной комнаты составляет около 85 тыс. рублей».

«Продажа мебели сетами – новое для нашей компании направление бизнеса. Мы планируем, что продажи через этот канал составят не менее 5% выручки компании в России», – отметил основатель Divan.ru Антон Макаров.

Совместная экспертиза специалистов группы Самолет и Divan.ru позволила сформировать универсальные сеты, которые будут соответствовать запросам большинства жителей современных квартир. Так, половина принявших участие в исследовании, в качестве предмета мебели первой необходимости отметили кровать. Из них большая часть (77%) выбирают двуспальные кровати размером 160x200 см. Аналитики также отметили, что доля респондентов, выбирающих кровать стоимостью до 30 тыс. руб., выросла по сравнению с 2021 годом с 30% до 36%.