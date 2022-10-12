Цены на аренду жилья в Узбекистане, Грузии и Армении стали московскими

О том, что владельцы жилья в Узбекистане начали выселять местных арендаторов, официально сообщил Минюст страны. Добавив, что арендодатели заодно начали необоснованно повышать стоимость проживания. Власти напомнили, что такие действия нарушают требования закона, который гласит, что досрочное расторжение договора аренды с любой стороны решается в судебном порядке.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Сергей Мальгавко/ТАСС

Не принципиально, о какой стране идет речь: договор, в котором четко прописана цена, везде остается договором. Журналист из Узбекистана Бахтиёр Эргашев не слышал о том, чтобы кого-то выселяли ради того, чтобы сдать жилье дороже. Но то, что из-за наплыва россиян цены пошли вверх, — факт. В первую очередь подорожали однушки, указывает Бахтиёр Эргашев:

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Бахтиёр Эргашев, журналист из Узбекистана «Однокомнатные квартиры выросли в цене больше всего, в некоторых районах аренда стоила от 200 до 300 долларов, сейчас меньше 600-700 долларов нет. На двухкомнатные квартиры в комфортабельных новых домах цены шли от 500-700 долларов, сейчас меньше 1,2 тысячи долларов нет. Я не слышал случаях, чтобы прежних арендаторов жилья выгоняли и вместо них заселяли. На рынке арендуемого жилья есть хорошие предложения, очень резкий рост строительства жилья, напряга с жильем нет».

Подобная ситуация и в Грузии. Как рассказывает Александра, она теперь живет в Батуми, ей удалось снять в этом городе студию за 500 долларов в месяц. Сейчас точно такое же жилье сдается на Airbnb уже за 700 долларов. По словам Александры, приехавшие стараются выбирать небольшие города, где цены на жилье ниже, потому что в Тбилиси они выросли примерно в полтора раза:

«В Тбилиси цены после наплыва россиян в последние две недели сильно выросли. Сейчас новые рекорды. Если раньше, до наплыва россиян, адекватной ценой квартиры в хорошем районе с одной спальней и гостиной считалось 700 долларов, сейчас даже за 1000 долларов довольно сложно что-то приличное найти. В Батуми спокойней, тут цены выросли не так сильно, как в Тбилиси, но тоже выросли».

В Ереване, судя по чатам, где публикуются объявления о сдаче квартир, однокомнатную квартиру найти не так просто. Из актуальных сообщений: сдается двухкомнатная за 1,5 тысячи долларов в месяц. Или есть большая студия, 53 квадратных метра, стоит 400 тысяч драм. Это примерно 61 тысяча рублей по курсу. Цены примерно московские. И чуть ли не в каждом сообщении пишут, что сдают минимум на полгода.

Цены с сентября повысились, рассказывает жительница Еревана Нарина Киракосян. По ее ощущениям, в страну приехало много россиян, которые продолжают работать в своих компаниях на удаленке, в основном это IT-шники. У Нарины недавно появились новые соседи:

«Ереван, наверное, резиновый все-таки. Дело в том, что это можно считать вторым потоком из России. Я сегодня была в туристических местах, рано утром много русских там увидела, встретила. Кстати, у меня тоже появились соседи, я даже в шутку объявила своим друзьям: «Вот у нас тоже понаехали». Это молодая семья, у них двое детей. Я с ними познакомилась случайно, нормальная семья».

Еще одним наблюдением с Business FM поделилась девушка, которая недавно переехала из Москвы в Ереван. Собеседница попросила об анонимности. Приводим цитату из короткого письменного сообщения: «В центре — одни русские парни, ходят группами, вот куда надо ехать жениха искать».