Правительство утвердило комплексную пятилетнюю госпрограмму строительства

"В числе основных задач новой госпрограммы - дальнейшее развитие коммунальной, транспортной, социальной, туристической и иной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для жизни, минимизация негативного воздействия строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду", - говорится в сообщении.