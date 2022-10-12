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1 час назад

Правительство утвердило комплексную пятилетнюю госпрограмму строительства

ТАСС

Правительство России утвердило комплексную пятилетнюю государственную программу "Строительство", реализация которой начнется с января 2023 года. Как сообщается в среду на сайте кабмина, постановление об утверждении стратегических приоритетов новой госпрограммы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство утвердило комплексную пятилетнюю госпрограмму строительства
Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС© Сергей Бобылев/ТАСС

"В числе основных задач новой госпрограммы - дальнейшее развитие коммунальной, транспортной, социальной, туристической и иной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной среды для жизни, минимизация негативного воздействия строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду", - говорится в сообщении.

В основу госпрограммы положена федеральная адресная инвестиционная программа. Новый документ подразумевает переход к среднесрочному - пятилетнему - горизонту планирования государственных инвестиций в строительство объектов недвижимости. Действовавшая ранее федеральная адресная инвестиционная программа формировалась ежегодно, отметили в кабмине.

Недвижимость,Экономика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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