ЦБ предсказал замедление выдача ипотеки в России

Банк России допускает некоторое замедление ипотечных выдач на фоне снижения спроса на жилую недвижимость в условиях общей неопределенности, а также более жесткий отбор заемщиков со стороны банков, говорится в докладе регулятора о льготной ипотеке от застройщиков.
"Сейчас можно ожидать некоторого замедления выдач ипотеки. Это в основном связано со снижением спроса на жилую недвижимость из за общей неопределенности и более осторожным подходом населения к инвестированию средств, а банков - к отбору заемщиков", - поясняется в докладе.
Согласно данным ЦБ, за январь - август 2022 года ипотечный портфель банков вырос на 9,7% (до 13 трлн рублей), что заметно ниже прироста за аналогичный период прошлого года (+18,3%).