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1 час назад

ЦБ ждет замедления выдач ипотеки в РФ из-за снижения спроса на фоне общей неопределенности

ТАСС

Банк России допускает некоторое замедление ипотечных выдач на фоне снижения спроса на жилую недвижимость в условиях общей неопределенности, а также более жесткий отбор заемщиков со стороны банков, говорится в докладе регулятора о льготной ипотеке от застройщиков.

ЦБ предсказал замедление выдача ипотеки в России
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас можно ожидать некоторого замедления выдач ипотеки. Это в основном связано со снижением спроса на жилую недвижимость из за общей неопределенности и более осторожным подходом населения к инвестированию средств, а банков - к отбору заемщиков", - поясняется в докладе.

Согласно данным ЦБ, за январь - август 2022 года ипотечный портфель банков вырос на 9,7% (до 13 трлн рублей), что заметно ниже прироста за аналогичный период прошлого года (+18,3%).

Недвижимость,Банк России,
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