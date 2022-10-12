ЦБ предсказал замедление выдача ипотеки в России

"Сейчас можно ожидать некоторого замедления выдач ипотеки. Это в основном связано со снижением спроса на жилую недвижимость из за общей неопределенности и более осторожным подходом населения к инвестированию средств, а банков - к отбору заемщиков", - поясняется в докладе.