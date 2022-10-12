В России станет проще проверять недвижимость

Росреестр разработает цифровой сервис, который позволит сверять данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед заключением сделки с помощью QR-кода. О том, что в России станет проще проверять жилье до покупки, сообщают газета «Ведомости».

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Речь идет о проверке подлинности выписок из ЕГРН, которые получает собственник объекта. В документе указаны кадастровый номер квартиры, адрес, площадь и прочая информация, включая данные о владельце, арестах и обременениях недвижимости.

В соответствии с законом «О персональных данных» информация о собственнике из ЕГРН станет закрытой. Сервис планируют запустить в 2023 году. После начала работы сервиса на выписках появится QR-код, который поможет открыть ссылку на сайте Росреестра.