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1 час назад

В России станет проще проверять недвижимость

Lenta.ru

Росреестр разработает цифровой сервис, который позволит сверять данные из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перед заключением сделки с помощью QR-кода. О том, что в России станет проще проверять жилье до покупки, сообщают газета «Ведомости».

В России станет проще проверять недвижимость
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о проверке подлинности выписок из ЕГРН, которые получает собственник объекта. В документе указаны кадастровый номер квартиры, адрес, площадь и прочая информация, включая данные о владельце, арестах и обременениях недвижимости.

В соответствии с законом «О персональных данных» информация о собственнике из ЕГРН станет закрытой. Сервис планируют запустить в 2023 году. После начала работы сервиса на выписках появится QR-код, который поможет открыть ссылку на сайте Росреестра.

В августе Минэкономразвития предложило разрешить проводить сделки с недвижимостью несовершеннолетних в электронном формате. Это позволит ускорить процесс в случае с покупкой недвижимости в ипотеку с участием ребенка, а также уменьшит риск получения банком подложного документа.

Недвижимость,Росреестр,Минэкономразвития,
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