Россиян предупредили о рисках «пузыря» на рынке недвижимости

Банк России выступил с предупреждением относительно появления рисков «пузыря» на рынке в связи с ипотекой по низким ставкам «от застройщиков». Об этом говорится в докладе ЦБ, который опубликован на сайте регулятора.
Им были предложены несколько способов ее ограничения. В частности, Центробанк собирается прибегнуть к введению повышенных надбавок на ипотеку по сверхнизким ставкам или применить прямые ограничения на выдачи.
Согласно данным ЦБ, в августе средневзвешенная ставка на рынке первичной ипотеки в России составила 3,7%. Так, она упала с января на 2,2 п.п. Тем не менее риски от такой ипотеки растут, указал Центробанк.
Речь идет об искажении цены жилья. Разница между «квазильготной» и рыночной ставкой компенсируется застройщиком. Расходы же на подобные программы закладываются девелоперами в цену квартир. При этом она завышается.
Регулятор отметил, что из-за покупки жилья по завышенной цене у заемщика может не получиться продать его на вторичном рынке без потерь.
Ранее сообщалось, что по данным Банка России, за февраль-август 2022 года банками было выдано на 42% меньше ипотечных кредитов, чем за такой же отрезок времени 2021 года.