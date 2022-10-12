Россиян предупредили о рисках «пузыря» на рынке недвижимости

Банк России выступил с предупреждением относительно появления рисков «пузыря» на рынке в связи с ипотекой по низким ставкам «от застройщиков». Об этом говорится в докладе ЦБ, который опубликован на сайте регулятора.

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Им были предложены несколько способов ее ограничения. В частности, Центробанк собирается прибегнуть к введению повышенных надбавок на ипотеку по сверхнизким ставкам или применить прямые ограничения на выдачи.

Согласно данным ЦБ, в августе средневзвешенная ставка на рынке первичной ипотеки в России составила 3,7%. Так, она упала с января на 2,2 п.п. Тем не менее риски от такой ипотеки растут, указал Центробанк.

Речь идет об искажении цены жилья. Разница между «квазильготной» и рыночной ставкой компенсируется застройщиком. Расходы же на подобные программы закладываются девелоперами в цену квартир. При этом она завышается.

Регулятор отметил, что из-за покупки жилья по завышенной цене у заемщика может не получиться продать его на вторичном рынке без потерь.