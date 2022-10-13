Аналитики сообщили, насколько вырос платеж россиян по ипотеке за два года

Платеж россиян по ипотечному кредиту с января 2020 года по октябрь 2022 года вырос на 75%. Такие расчеты «Известиям» дали аналитики по недвижимости Сергей Зайцев и Анна Авакимян.

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«За два года платеж вырос примерно на 45-75%. Нижний показатель относится ко вторичному рынку и городам, где живут менее миллиона человек, тогда как верхняя граница — города-миллионники и новостройки», — указала Авакимян.

По словам Зайцева, ежемесячный платеж на первичку вырос примерно на 32%, а на вторичном рынке — на 68% в сравнении с январем 2020 года. Он уточнил, что платеж по ипотеке на покупку вторички составляет более 25,4 тыс. рублей, новостройки — более 20,6 тыс. рублей.