В Минстрое оценили необходимость продления льготной ипотеки

«При этом надо будет исходить из результатов практической реализации и принимать совместное решение с правправительством РФ», — уточнили в ведомстве. Член комитета ГосдГосдумы по строительству и ЖКХ АлекАлександр Якубовский отметил, что сейчас спрос на жилье падает: до 12 процентов на вторичном рынке и до 23 процентов — на первичном.