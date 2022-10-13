Описана популярная у россиян недвижимость

Россияне предпочитают приобретать жилье в проектах с собственной инфраструктурой. Наиболее популярную у покупателей недвижимость описал совладелец группы компаний «Родина» Владимир Щекин, пишут «Известия».

«Спрос сконцентрирован в крупных городах, где вместе с населением растет нагрузка на транспорт, социальные учреждения, сферу услуг, рекреационные зоны», — отметил специалист.

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По оценкам Щекина, самая большая доля покупателей жилья приходится на молодые семьи с детьми — они хотят иметь в шаговой доступности детские сады, школы, спортивные и творческие секции.

«Поэтому самым большим спросом пользуются комплексы новостроек, в которых предусмотрены все ресурсы для повседневной жизни и развития семьи. В какой-то степени — это автономное, "клубное" пространство, жители которого не зависят от городской среды», — пояснил Щекин.

При этом коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев указал, что на фоне частичной мобилизации интерес покупателей жилья снижается во всех сегментах. Однако меньше всего тенденция коснулась недвижимости элитного и премиум-классов — эти объекты традиционно более стабильны с точки зрения спроса, добавил эксперт.

«Часть сделок действительно встала на паузу, однако многие клиенты все также готовы к покупке квартиры. В первую очередь в условиях текущей экономической и политической неопределенности покупатели рассматривают наиболее ликвидные варианты. Главным образом это двух- и трехкомнатные квартиры», — рассказал Голев.

По словам специалиста, клиенты также часто выбирают варианты с предчистовой отделкой, которые позволяют сэкономить на ремонте и при необходимости относительно быстро продать недвижимость.

Коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» Дмитрий Железнов убежден, что прежде всего покупатели обращают внимание на локацию — район должен отличаться хорошей транспортной доступностью, развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. Затем клиенты смотрят на планировки квартир — чем они разнообразнее, тем лучше, потому что всегда ценится богатство выбора. Другим критерием выбора Железнов назвал гибкие условия покупки. Кроме того, по его словам, все больше внимания покупатели начинают уделять и внутреннему благоустройству на территории жилого комплекса.