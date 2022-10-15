В Подмосковье продолжила дешеветь аренда жилья

Аренда жилья в Московской области продолжила дешеветь, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ситуацию с недвижимостью в регионе оценила риелтор Татьяна Матвеева.
«Понижение цен продлится не дольше месяца. Стоимость аренды квартир в московском регионе стала ниже в сравнении с ценами в феврале. В феврале, марте, апреле цены были на пике, сейчас потихонечку снижаются», — дала прогноз эксперт.
Специалист по продаже недвижимости Марина Барышева добавила, что снижение стоимости аренды затронуло в первую очередь однокомнатные квартиры.
«На Дмитровском направлении аренда однокомнатных квартир стоит от 18 до 23 тысяч рублей в месяц. Бывает 25 тысяч рублей, в зависимости от качества дома и ремонта», — пояснила она.
По ее словам, в целом стоимость аренды жилья в Подмосковье упала на 6-8 процентов.
Ранее в Москве подешевела аренда двух типов квартир. По данным аналитиков, в столице снизилась стоимость съема «однушек» и «двушек».