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1 час назад

В Подмосковье продолжила дешеветь аренда жилья

Мослентаиещё 1

Аренда жилья в Московской области продолжила дешеветь, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ситуацию с недвижимостью в регионе оценила риелтор Татьяна Матвеева.

В Подмосковье продолжила дешеветь аренда жилья
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«Понижение цен продлится не дольше месяца. Стоимость аренды квартир в московском регионе стала ниже в сравнении с ценами в феврале. В феврале, марте, апреле цены были на пике, сейчас потихонечку снижаются», — дала прогноз эксперт.

Специалист по продаже недвижимости Марина Барышева добавила, что снижение стоимости аренды затронуло в первую очередь однокомнатные квартиры.

«На Дмитровском направлении аренда однокомнатных квартир стоит от 18 до 23 тысяч рублей в месяц. Бывает 25 тысяч рублей, в зависимости от качества дома и ремонта», — пояснила она.

По ее словам, в целом стоимость аренды жилья в Подмосковье упала на 6-8 процентов.

Ранее в Москве подешевела аренда двух типов квартир. По данным аналитиков, в столице снизилась стоимость съема «однушек» и «двушек».

Недвижимость,Марина Барышева,Татьяна Матвеева,
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