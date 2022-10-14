Рынок жилья в Турции взлетел благодаря россиянам

В сентябре 2022 года спрос россиян на турецкую недвижимость вырос сразу на 41,92 процента к августу - такого скачка спроса не было с января 2021 года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на экспертов портала Turk.Estate.

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По сравнению с сентябрем 2021-го спрос среди россиян на жилье в Турции вырос на 127,2 процента, а к сентябрю 2020 года - на 325,31 процента.

В целом за января - сентябрь 2022 года турецкая недвижимость интересовала россиян на 107,37 процента больше, чем за такой же период 2021-го.

Ранее сервисы «Суточно.ру» и «Островок» подсчитали, что после объявления в РФ частичной мобилизации спрос на отели в странах СНГ и Грузии вырос в десятки раз, в частности, в Казахстане - в 32 раза за неделю

По данным «Суточно.ру», клиенты начали интересоваться отелями Таджикистана в 22 раза чаще, а гостиницами Киргизии - в 15 раз. Спрос на жилье в Армении вырос в шесть раз, в Грузии - в 2,5 раза, в Белоруссии - вдвое.