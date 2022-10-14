В Москве рухнули цены на вторичку

В Москве зафиксировано падение стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке. Снижение составило 8% по отношению ко второму кварталу, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Est-a-Tet.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Средневзвешенная стоимость «квадрата» — 405,2 тысячи рублей, что ниже на 13% уровня первого квартала 2022 года.

В компании пришли к выводу, что на рынке наблюдается тренд на падение стоимости жилья.

Студии предлагаются в среднем по цене в 9,2 миллиона рублей. Однокомнатные стоят 12,7 миллиона рублей, двухкомнатные — 19,1 миллиона рублей, трехкомнатные — 32,4 миллиона рублей.

Ранее совладелец Группы Родина Владимир Щекин заявил «Известиям», что недвижимость с собственной инфраструктурой является приоритетным вариантом для российских покупателей жилья. По большей части речь идет о молодых семьях с детьми, которые хотят жить в шаговой доступности от детского сада, школы, спортивных и творческих секций, указал он.