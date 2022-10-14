Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
51 минуту назад

Россияне начали покупать маленькие земельные участки

Lenta.ru

В коттеджных поселках Подмосковья вырос спрос на небольшие участки. О том, что россияне начали покупать меньше земли под строительство домов, говорится в исследовании компании MOZAIK development, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне начали покупать маленькие земельные участки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2022 году самыми востребованными стали участки площадью от шести до восьми соток, в то время как в 2019 году граждане чаще покупали объекты размером от 10 до 12 соток. Эксперты связывают тренд на уменьшение площади земли под строительство с изменением целевой аудитории. До пандемии загородный дом считался вторым жильем или предметом роскоши, сейчас же его зачастую рассматривают в качестве основного жилья.

Покупатели такой недвижимости стали чаще обращать внимание на стоимость обслуживания дома и налоги на землю — они не покупают больше земли, чем необходимо для комфортной жизни. Значительным фактором теперь является инфраструктура поселка. Большая площадь участка стала второстепенным преимуществом, которое потеснило более важное — окружение, способное обеспечивать жизнь семьи в доме на постоянной основе.

В августе сообщалось, что в России вырос спрос на загородное жилье. Это связано не только с переходом на удаленный и гибридный режим работы во время пандемии, но также с появлением новых программ по ипотечному кредитованию под строительство или покупку таких объектов.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители