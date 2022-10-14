Россияне начали покупать маленькие земельные участки

В коттеджных поселках Подмосковья вырос спрос на небольшие участки. О том, что россияне начали покупать меньше земли под строительство домов, говорится в исследовании компании MOZAIK development, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В 2022 году самыми востребованными стали участки площадью от шести до восьми соток, в то время как в 2019 году граждане чаще покупали объекты размером от 10 до 12 соток. Эксперты связывают тренд на уменьшение площади земли под строительство с изменением целевой аудитории. До пандемии загородный дом считался вторым жильем или предметом роскоши, сейчас же его зачастую рассматривают в качестве основного жилья.

Покупатели такой недвижимости стали чаще обращать внимание на стоимость обслуживания дома и налоги на землю — они не покупают больше земли, чем необходимо для комфортной жизни. Значительным фактором теперь является инфраструктура поселка. Большая площадь участка стала второстепенным преимуществом, которое потеснило более важное — окружение, способное обеспечивать жизнь семьи в доме на постоянной основе.