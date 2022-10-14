Россияне бросились покупать жилье в одной стране

В 2022 году спрос на жилье в Турции со стороны россиян значительно вырос. О том, что граждане бросились покупать недвижимость в этой стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Anadolu и Института статистики Турции (TÜİK).

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По итогам января-сентября российский спрос на турецкое жилье увеличился в три раза относительно аналогичного периода в 2021 году. Число заключенных сделок составило 9,3 тысячи.

Продажи недвижимости иностранцам по всей стране за 2022 год увеличились на 32,5 процента, до 49,6 тысячи сделок. Большая часть договоров пришлась на Стамбул — около 40 процентов. Второе место заняла Анталья с 29,5 процента, третье — Анкара с 4,6 процента.