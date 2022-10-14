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1 час назад

Россияне бросились покупать жилье в одной стране

Lenta.ru

В 2022 году спрос на жилье в Турции со стороны россиян значительно вырос. О том, что граждане бросились покупать недвижимость в этой стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Anadolu и Института статистики Турции (TÜİK).

Россияне бросились покупать жилье в одной стране
Фото: unsplashunsplash

По итогам января-сентября российский спрос на турецкое жилье увеличился в три раза относительно аналогичного периода в 2021 году. Число заключенных сделок составило 9,3 тысячи.

Продажи недвижимости иностранцам по всей стране за 2022 год увеличились на 32,5 процента, до 49,6 тысячи сделок. Большая часть договоров пришлась на Стамбул — около 40 процентов. Второе место заняла Анталья с 29,5 процента, третье — Анкара с 4,6 процента.

Ранее в октябре сообщалось, что из-за российских покупателей рынок недвижимости Турции рекордно разогнался. По данным Turk.Estate, в сентябре 2022 года спрос со стороны граждан России вырос на 127,2 процента по сравнению с сентябрем 2021 года. Относительно аналогичного периода 2020 года показатель увеличился на 325,3 процента.

Недвижимость,
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