Спрос на новостройки в Новой Москве вырос на треть

Почти на треть вырос спрос на новостройки в Новой Москве в третьем квартале 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». При этом больше всего лотов на первичном рынке ТиНАО продали в поселении Сосенское.

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«Более половины проектов, вошедших в рейтинг самых популярных новостроек ТиНАО, расположено в так называемом первом поясе от МКАД. Это наиболее динамично развивающаяся часть Новой Москвы, качество городской среды в которой не уступает районам внутри МКАД. Однако по мере уменьшения количества пригодных для нового строительства площадок спрос начнет смещаться в более отдаленные локации», — пояснила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

В третьем квартале 2022 года на первичном рынке Новой Москвы было заключено 4,7 тысячи ДДУ, что на 32 процента больше показателя второго квартала. В тройку лидеров по числу сделок в июле-сентябре вошли находящиеся в Сосенском ЖК «Бунинские луга» (продано 548 лотов), ЖК «Скандинавия» (478 лотов) и ЖК «Прокшино» (426 лотов).