В России рекордно вырос спрос на ипотеку с ежемесячным платежом 1 рубль

В крупных городах России резко вырос спрос на ипотеку с ежемесячным платежом от 1 рубля, рассказала представитель компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что в рамках таких программ будущий покупатель получает первый кредитный транш до ввода здания в эксплуатацию. Сумма займа минимальная, выплаты по ней составляют 1 рубль ежемесячно.
После сдачи объекта в эксплуатацию, кредитная организация выдает заемщику оставшуюся сумму по ставкам льготной или семейной ипотеки на новостройки, пояснила Решетникова.
Представитель Prime Life Development Денис Коноваленко уточнил, что траншевая ипотека является сравнительно новым продуктом на российском рынке недвижимости. По его мнению, она может постепенно приобрести популярность у заемщиков.