В России рекордно вырос спрос на ипотеку с ежемесячным платежом 1 рубль

В крупных городах России резко вырос спрос на ипотеку с ежемесячным платежом от 1 рубля, рассказала представитель компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что в рамках таких программ будущий покупатель получает первый кредитный транш до ввода здания в эксплуатацию. Сумма займа минимальная, выплаты по ней составляют 1 рубль ежемесячно.

После сдачи объекта в эксплуатацию, кредитная организация выдает заемщику оставшуюся сумму по ставкам льготной или семейной ипотеки на новостройки, пояснила Решетникова.