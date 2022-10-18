Эксперты рынка недвижимости ожидают отложенного эффекта от мобилизации

За сентябрь 2022 года продажи жилья на первичном рынке Петербурга поднялись на 7%, но к данному моменту это не является показателем из-за объявления частичной мобилизации, пишут «Ведомости».

В целом рынок в сентябре показал заключение 3900 договоров долевого участия в новостройках, но за октябрь данные станут доступны только в конце месяца по факту регистрации в Росреестре, которая длится несколько рабочих дней.