Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
46 минут назад

Россияне отвернулись от недвижимости в Европе

Lenta.ruиещё 1

С января по сентябрь 2022 года россияне отвернулись от недвижимости в Европе и стали покупать объекты в странах Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные риелторского агентства Intermark Real Estate (бывший Savills).

Россияне отвернулись от недвижимости в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За три квартала текущего года из всего объема сделок на европейские страны пришлась доля в 17 процентов. В 2021 году показатель находился на уровне 55 процентов. Интерес к жилью в Турции и на Ближнем Востоке повысился с 33 до 56 процентов. Доля сделок с недвижимостью в Юго-Восточной Азии увеличилась с 12 до 27 процентов.

По данным агентства, общее количество сделок россиян с недвижимостью за рубежом выросло в два раза в сравнении с показателем первого квартала. Наибольший интерес проявили в последнюю неделю сентября. Что касается целей покупки подобных объектов, то Турцию выбирают из-за возможности получить гражданство, Дубай — в качестве резидентства и релокации. Для инвестиций россияне остановились на странах Юго-Восточной Азии.

Ранее агентство Anadolu и Институт статистики Турции (TÜİK) выяснили, что в 2022 году спрос на жилье в Турции со стороны россиян значительно вырос. По итогам января-сентября российский спрос на турецкое жилье увеличился в три раза относительно аналогичного периода в 2021 году.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители