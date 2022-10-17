С января по сентябрь 2022 года россияне отвернулись от недвижимости в Европе и стали покупать объекты в странах Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные риелторского агентства Intermark Real Estate (бывший Savills).

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За три квартала текущего года из всего объема сделок на европейские страны пришлась доля в 17 процентов. В 2021 году показатель находился на уровне 55 процентов. Интерес к жилью в Турции и на Ближнем Востоке повысился с 33 до 56 процентов. Доля сделок с недвижимостью в Юго-Восточной Азии увеличилась с 12 до 27 процентов.

По данным агентства, общее количество сделок россиян с недвижимостью за рубежом выросло в два раза в сравнении с показателем первого квартала. Наибольший интерес проявили в последнюю неделю сентября. Что касается целей покупки подобных объектов, то Турцию выбирают из-за возможности получить гражданство, Дубай — в качестве резидентства и релокации. Для инвестиций россияне остановились на странах Юго-Восточной Азии.