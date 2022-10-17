Названы города России с увеличившимся количеством жилья

В третьем квартале 2022 года больше всего количество жилья в новостройках увеличилось в Иркутске. За квартала показатель вырос в два раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

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Специалисты проанализировали количество корпусов на первичном рынке в крупных городах страны. Волгоград также назвали городом с увеличившимся количеством жилья — динамика достигла 43,4 процента. Топ-3 списка замкнул Омск — показатель повысился на 41,6 процента.

Ниже в списке расположилась Казань, где прирост в количестве корпусов достиг 39,3 процента. Пятую позицию поделили Киров и Набережные Челны с приростом в 26,3 процента в каждом. Что касается Москвы, то показатель увеличился на 12,2 процента.

В некоторых городах снизилось количество нового жилья. Наиболее заметное уменьшение количества корпусов зафиксировали во Владивостоке — динамика достигла 40 процентов. На 10,7 процента показатель снизился в Челябинске, на 7,1 процента — в Саратове.