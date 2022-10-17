В России сократился срок регистрации недвижимости

"Мы на два дня сократили логистику по обмену бумагой между организациями и более чем на 500 млн сократили ежегодные затраты на логистику и в результате сократили сроки регистрации прав и кадастрового учета. Сегодня в среднем сроки регистрации - два дня, по электронной ипотеке, если заявление подается в электронике, не больше 24 часов", - сказал Скуфинский.