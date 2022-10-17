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51 минуту назад

Срок регистрации недвижимости в России сократился в среднем до двух дней

ТАСС

Росреестр сократил средний срок кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость до двух дней, сообщил в понедельник руководитель ведомства Олег Скуфинский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В России сократился срок регистрации недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы на два дня сократили логистику по обмену бумагой между организациями и более чем на 500 млн сократили ежегодные затраты на логистику и в результате сократили сроки регистрации прав и кадастрового учета. Сегодня в среднем сроки регистрации - два дня, по электронной ипотеке, если заявление подается в электронике, не больше 24 часов", - сказал Скуфинский.

Он уточнил, что не все граждане пользуются электронными услугами, примерно половина россиян идут в многофункциональные центры и получают услуги там. По словам Скуфинского, Росреестр провел достаточно большую работу с Минэкономразвития и регионами и с 29 июня 2022 года перешел на безбумажный документооборот.

"У нас теперь между МФЦ и нами не образуется 11 млн бумажных дел, это приблизительно четыре футбольных поля архивов образовывалось ежегодно", - пояснил он.

Ранее в пресс-службе Росреестра ТАСС сообщали, что за 2021 год ведомство сократило средний срок осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав с пяти до четырех рабочих дней. Этого удалось достичь за счет цифровизации административных процедур, пояснили в ведомстве.

Недвижимость,Владимир Путин,Росреестр,Минэкономразвития,
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