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58 минут назад

Военным разрешили получать жилье большей площади с доплатой

ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные смогут получать в собственность жилье большей площади, если доплатят из своих средств за дополнительные метры. Речь идет о россиянах, переселяющихся из закрытых военных городков, следует из опубликованного в понедельник документа.

Военным разрешили получать жилье большей площади с доплатой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жилье предоставляется таким гражданам по договору социального найма или в собственность - бесплатно, в порядке очереди. Существуют нормы площади для такого жилья: 33 кв. м - для одиноко проживающего, 42 кв. м - на семью из двух человек, по 18 кв. м - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.

Теперь, согласно новому указу, с согласия гражданина ему может быть предоставлено в собственность жилье большего размера "с оплатой общей площади, превышающей норму, <…> за счет собственных средств".

Порядок оплаты дополнительных метров должно определить правительство РФ.

Недвижимость,Владимир Путин,Правительство РФ,
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