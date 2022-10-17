Военным разрешили получать жилье большей площади с доплатой

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные смогут получать в собственность жилье большей площади, если доплатят из своих средств за дополнительные метры. Речь идет о россиянах, переселяющихся из закрытых военных городков, следует из опубликованного в понедельник документа.

Жилье предоставляется таким гражданам по договору социального найма или в собственность - бесплатно, в порядке очереди. Существуют нормы площади для такого жилья: 33 кв. м - для одиноко проживающего, 42 кв. м - на семью из двух человек, по 18 кв. м - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.