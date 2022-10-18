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1 час назад

Регионам могут позволить обнулять НДФЛ на продажу унаследованного жилья

Лера Букина

У российских регионов может появиться возможность самостоятельно устанавливать минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ доходов в случае ее продажи. С такой инициативой выступает Минфин, передают «Ведомости».

Регионам могут позволить обнулять НДФЛ на продажу унаследованного жилья
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Такая идея заложена в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 гг.».

Мера распространится на недвижимость, которая была куплена в порядке наследования, в результате приватизации, по договору дарения или ренты.

Сейчас самый маленький срок владения такой невидимостью для освобождения от НДФЛ — три года, но в основном он составляет пять лет.

Реализация данной инициативы повысит объективность и социальную справедливость в области налогообложения, считает ведомство. Там же добавили, что по решению региона этот срок может стать и нулевым.

Ранее стало известно о внесении в Госдуму законопроекта, предполагающего освобождение от уплаты НДФЛ обманутых дольщиков в РФ.

Недвижимость,Личный счет,Госдума,
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