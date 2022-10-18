Обманутым дольщикам хотят выдавать 3-летние жилищные сертификаты вместо жилья

На сегодняшний день все недостроенные дома, которые были брошены застройщиками, достраивает Фонд развития территорий. Он же предлагает обманутым дольщикам либо дождаться завершения строительства, либо получить денежную компенсацию, которой не всегда хватает для покупки нового жилья. Теперь же Генпрокуратура предложила новую схему – выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты.

Фото: Банки Сегодня Банки Сегодня

Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект и подало его на рассмотрение в Госдуму. Предполагается, что обманутые дольщики смогут воспользоваться дополнительной опцией — получить именной жилищный сертификат. Сумма по сертификатам будет индексироваться каждый год на уровень инфляции (если получатель не воспользовался им сразу).

Видео дня

Воспользоваться жилищным сертификатом можно будет для разных целей – купить или построить новое жилье, внести как первый взнос по ипотеке, погасить остаток суммы по ипотеке. Генпрокуратура предложила сделать эти сертификаты именными и выдавать их со сроком действия в три года. Возможно, что по сертификатам будут предусмотрены и другие цели использования.

В целом, новый законопроект должен помочь обманутым дольщикам избежать длительных бюрократических процедур по защите своих прав. В частности, им не придется ждать по 10-20 лет для того, чтобы получить свое жилье. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский также отметил, что сегодня россияне де-факто не могут выбирать между денежной компенсацией или ожиданием окончания строительства дома — все решается за них в ходе административных процедур. Поэтому жилищные сертификаты действительно могут решить проблему обманутых дольщиков.

Но не все эксперты солидарны с мнением, что индексации сертификата будет достаточно. Ведь в нынешних реалиях стоимость жилья растет куда быстрее — только за последние 2 года цены на квартиры выросли практически на 60%. Также никто не даст гарантий, что у обманутого дольщика с сертификатом на три года получится выбрать подходящее жилье, ведь объемы строительства сокращаются.