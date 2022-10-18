В Красноярском крае выявляют собственников неоформленной недвижимости

В прошлом году вступил в силу закон, позволяющий выявлять собственников ранее учтенной недвижимости, и вносить о них информацию в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). После чего на эти объекты начинают начисляться налоги.

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Ранее учтенными считаются земельные участки, квартиры и дома, оформленные в собственность до 31 января 1998 года (момента вступления в силу закона №122-ФЗ «О госрегистрации недвижимости). Собственность на эти объекты зарегистрирована по действовавшему ранее законодательству. При этом информации в ЕГРН о них нет, что не позволяет Федеральной налоговой службе начислять на эти объекты налоги.

Новый закон дает возможность муниципалитетам, чтобы установить владельца недвижимости, получать дополнительные сведения о собственниках недвижимости от Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда и нотариусов. Эта информация затем вносится в Единый государственный реестр недвижимости. К этому моменту в Красноярском крае в рамках нового закона в ЕГРН внесена информация о 245 владельцах ранее учтенных объектов невидимости, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Красноярскому краю.