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1 час назад

В Красноярском крае выявляют собственников неоформленных объектов недвижимости

Сибдом

В прошлом году вступил в силу закон, позволяющий выявлять собственников ранее учтенной недвижимости, и вносить о них информацию в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). После чего на эти объекты начинают начисляться налоги.

В Красноярском крае выявляют собственников неоформленной недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее учтенными считаются земельные участки, квартиры и дома, оформленные в собственность до 31 января 1998 года (момента вступления в силу закона №122-ФЗ «О госрегистрации недвижимости). Собственность на эти объекты зарегистрирована по действовавшему ранее законодательству. При этом информации в ЕГРН о них нет, что не позволяет Федеральной налоговой службе начислять на эти объекты налоги.

Новый закон дает возможность муниципалитетам, чтобы установить владельца недвижимости, получать дополнительные сведения о собственниках недвижимости от Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда и нотариусов. Эта информация затем вносится в Единый государственный реестр недвижимости. К этому моменту в Красноярском крае в рамках нового закона в ЕГРН внесена информация о 245 владельцах ранее учтенных объектов невидимости, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Красноярскому краю.

Обладатели таких объектов могут не дожидаясь, пока эта работа будет проведена, самостоятельно обратиться в МФЦ, чтобы зарегистрировать права на принадлежащую им недвижимость в установленном законом порядке, отмечают в Управлении Росреестра по Красноярскому краю.

Недвижимость,ФНС России,Росреестр,
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