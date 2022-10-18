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1 час назад

Казань попала в топ городов с самыми большими сроками ипотеки

runews24.ru

Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование, которое провели аналитики федеральной компании «Этажи», срок среднего ипотечного кредита, который берут жители Казани, составляет 24 года.

Казань попала в топ городов с самыми большими сроками ипотеки
Фото: runews24.rurunews24.ru

Аналогичная ситуация и в Нижнем Новгороде, который также занял четвертую строчку этого рейтинга.

Что касается лидеров рейтинга, то вполне ожидаемо первое место заняла Москва. В российской столице средняя ипотеки берется на 26,5 лет. Вторая позиция – у Санкт-Петербурга (26 лет), третье — у Ростова-на-Дону (25 лет), и пятая – у Екатеринбурга (23,1 года).

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