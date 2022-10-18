Казань попала в топ городов с самыми большими сроками ипотеки

Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование, которое провели аналитики федеральной компании «Этажи», срок среднего ипотечного кредита, который берут жители Казани, составляет 24 года.

Аналогичная ситуация и в Нижнем Новгороде, который также занял четвертую строчку этого рейтинга.

Что касается лидеров рейтинга, то вполне ожидаемо первое место заняла Москва. В российской столице средняя ипотеки берется на 26,5 лет. Вторая позиция – у Санкт-Петербурга (26 лет), третье — у Ростова-на-Дону (25 лет), и пятая – у Екатеринбурга (23,1 года).