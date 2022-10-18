ВТБ ожидает выдачи ипотеки в России в 2022 году на 4,4 трлн рублей

"Несмотря на повышение ставок в текущих условиях, их уровень остается комфортным для заемщиков, а в рамках госпрограмм ставки остаются на неизменно низких значениях уже несколько лет подряд. Льготные ценовые параметры и далее поддержат спрос на рынке ипотеки, который в этом году может достигнуть объема продаж примерно в 4,4 триллиона рублей в случае отсутствия резких колебаний", - цитирует пресс-служба вице-президента, замглавы департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина.