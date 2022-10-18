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1 час назад

ВТБ ожидает выдачи ипотеки в России в 2022 году на 4,4 трлн рублей

РИА Недвижимостьиещё 1

ВТБ прогнозирует, что выдача ипотеки в России в 2022 году может составить около 4,4 триллиона рублей, сообщила пресс-служба банка.

ВТБ ожидает выдачи ипотеки в России в 2022 году на 4,4 трлн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Несмотря на повышение ставок в текущих условиях, их уровень остается комфортным для заемщиков, а в рамках госпрограмм ставки остаются на неизменно низких значениях уже несколько лет подряд. Льготные ценовые параметры и далее поддержат спрос на рынке ипотеки, который в этом году может достигнуть объема продаж примерно в 4,4 триллиона рублей в случае отсутствия резких колебаний", - цитирует пресс-служба вице-президента, замглавы департамента розничного бизнеса ВТБ Евгения Дячкина.

Летом в ВТБ прогнозировали выдачу ипотеки в РФ по итогам года на уровне 4,5-4,6 триллиона рублей.

Ряд крупных банков с конца сентября начали поднимать ставки по ипотеке, в том числе это сделали Альфа-банк, МКБ и "Зенит", Сбербанк и ВТБ.

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