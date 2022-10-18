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2 часа назад

Сбер упростил оформление ипотеки с помощью Домклик

62info.ru

Теперь клиентам не нужно загружать в анкету все страницы паспорта, включая пустые, как раньше. Достаточно загрузить только один разворот: вторую и третью страницы. А если клиент зарегистрировался по Сбер ID (единая учётная запись для сервисов Сбера и партнёров) или через портал «Госуслуг», паспортные данные подтянутся автоматически, и фотографировать документ не понадобится вообще.

Сбер упростил оформление ипотеки с помощью Домклик
Фото: 62info.ru62info.ru

Таким образом, Сбер всего по одному развороту паспорта предоставляет именно финальное, а не предварительное решение о выдаче ипотеки.

Кроме того, для рефинансирования под залог недвижимости, включая «Семейную ипотеку», согласие органов опеки больше не нужно, если для улучшения жилищных условий был использован материнский капитал. Исключение — когда доли детям уже выделены, то есть среди собственников предмета залога есть несовершеннолетние. В этом случае согласие опеки потребуется для принятия жилья в залог при рефинансировании.

Сервисы Домклик позволяют провести ипотечную сделку безопасно и легко. Рассчитать условия ипотеки и подать заявку можно онлайн за 5 минут. В банк нужно приехать только один раз — для подписания кредитного договора и получения ипотеки.

Подобрать подходящую недвижимость и оформить проведение сделки за свои средства можно онлайн на Домклик.

Недвижимость,Компании,
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