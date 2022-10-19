Дачников предупредили о крупных штрафах

Подготовка дачного участка к зиме должна происходить строго в соответствии с российским законодательством. Об этом заявила агентству «Прайм» доцент факультета права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова.

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Она подчеркнула, что сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов категорически запрещено. Речь идет как о собственных территориях, так и общих. В стране предусмотрены для этих целей специально оборудованные места, пояснила эксперт.

Россияне могут сжигать сухие ветки и опавшие листья – закон разрешает это делать. Однако на обычной поверхности проводить такую процедуру нельзя. Необходимо подготовить яму глубиной не менее 30 см и больше метра в диаметре, отметила юрист.

Также разрешено их сжигать в бочке или баке объемом кубический метр. Следует знать, что бочка или яма должны находиться минимум в пяти метрах от жилых домов, в 100 метрах — от хвойного леса и 30 метров — от лиственного леса, указала Солдатова.

Запрещается сжигать мусор в случае расположения участка на торфяных почвах, подчеркнула юрист.

В стране предусмотрены штрафы за несоблюдение правил. Так, физлиц ждет штраф в размер от пяти до 15 тысяч рублей, должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; юрлиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.