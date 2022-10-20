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1 час назад

Апартаменты в Москве подешевели до 20%

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Из-за высоких ставок по рыночной ипотеке апартаменты оказались не интересны покупателям. Количество свободных апартаментов, выставленных на продажу в новостройках Москвы, за год выросло на 42%.

Апартаменты в Москве подешевели до 20%
Фото: ТАССТАСС

Объём свободных апартаментов на первичном рынке Москвы вырос на 13,8% год к году, до 380,2 тысячи м2, подсчитали в Est-a-Tet. В «НДВ Супермаркет недвижимости» зафиксировали рост на 42%, до 332,6 тысячи м2, пишет «Коммерсантъ».

В третьем квартале 2022 года спрос на апартаменты упал на 5,6% по сравнению со вторым кварталом. Это связано в том числе с отсутствием льготной ипотеки на данный вид жилья. На фоне низкого спроса цены с начала года снизились на 20,3%, в то время как квартиры подорожали в среднем на 6,8%.

При этом продать квартиру проще, как так покупателю понятен её юридический статус. Тогда как апартаменты жильём не считаются.

Ранее эксперты по недвижимости рассказали, что в Москве начали продавать апартаменты в подвалах и на антресолях.

Недвижимость,Коммерсант,
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