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1 час назад

Россиянам захотели упростить продажу долевых квартир

Lenta.ru

В России захотели упростить продажу находящихся в долевой собственности квартир. Соответствующие поправки в законодательство подготовили в Госдуме, пишет «Российская газета».

Россиянам захотели упростить продажу долевых квартир
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, подготовлен ряд инициатив, которые ускорят сделки с недвижимостью — в том числе, купленной с использованием материнского капитала. Парламентарий уточнила, что родственникам могут позволить обмениваться долями — это позволит упростить продажу долевых квартир.

Депутат Мосгордумы Елена Николаева считает, что необходимо вводить запреты на сделки с микродолями, чтобы бороться с «черными риелторами». Последние изменения в законодательстве не решают полностью эту проблему, подчеркнула эксперт. Необходимо ограничить свободный оборот долей, не выделенных в натуре, убеждена Николаева.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий делить жилье на микродоли меньше шести квадратных метров. Однако исключением станут случаи, когда доля меньше шести квадратных метров досталась в результате наследования, приватизации или приобретения за счет средств материнского капитала.

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