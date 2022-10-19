В Москве зафиксирован рост спроса на льготную ипотеку

В Москве граждане стали чаще прибегать к программе льготной ипотеки. За год спрос на нее вырос в 17 раз, продемонстрировав рекордное с 2021 года значение, заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «Российская газета».

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Ярко выраженная динамика наблюдается с весны 2022 года, указал он, отметив, что ситуация объясняется падением ставок, повышением кредитных лимитов и возможностью комбинировать льготную программу с рыночными займами.

По словам Ефимова, в сентябре объем льготного ипотечного кредитования оценивался в 42,7 миллиарда рублей. Это значение в 17 раз превысило уровень такого же периода прошлого года.

Также Ефимов подчеркнул, что в столице выдали наибольшее количество кредитов. На нее пришлось 26 процентов от суммарного размера льготных ипотечных займов в стране.