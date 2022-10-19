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23 минуты назад

В Москве зафиксирован рост спроса на льготную ипотеку

Лера Букина

В Москве граждане стали чаще прибегать к программе льготной ипотеки. За год спрос на нее вырос в 17 раз, продемонстрировав рекордное с 2021 года значение, заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает «Российская газета».

В Москве зафиксирован рост спроса на льготную ипотеку
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ярко выраженная динамика наблюдается с весны 2022 года, указал он, отметив, что ситуация объясняется падением ставок, повышением кредитных лимитов и возможностью комбинировать льготную программу с рыночными займами.

По словам Ефимова, в сентябре объем льготного ипотечного кредитования оценивался в 42,7 миллиарда рублей. Это значение в 17 раз превысило уровень такого же периода прошлого года.

Также Ефимов подчеркнул, что в столице выдали наибольшее количество кредитов. На нее пришлось 26 процентов от суммарного размера льготных ипотечных займов в стране.

Ранее сообщалось, что, по данным бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», в России зафиксировано сокращение уровня одобрения кредитных заявок с момента объявления частичной мобилизации. Так, если до начала данного процесса уровень одобрения заявок достигал более 70%, то к 10 октября он составил 59,1%.

Недвижимость,Владимир Ефимов,
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