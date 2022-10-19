Вторичка с начала года подорожала на 5%

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке России по заключенным ипотечным сделкам с января по сентябрь 2022 года увеличилась на 4,9%, свидетельствуют данные исследования "Домклик", представленного в среду журналистам.
По статистике сервиса, наибольший рост цен произошел в Ставропольском крае (на 20%), в Алтайском крае и Липецкой области (по 18%), а также в Красноярском крае (на 17%). Лидерами по сокращению стоимости квадратного метра стали Хабаровский край (на 8%), Калининградская (на 7%) и Ленинградская области (на 6%).
"Что касается изменения стоимости квадратного метра после событий конца сентября, то в крупнейших регионах, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, за последнюю неделю месяца мы наблюдаем снижение стоимости квадратного метра на 3,4%, 5,8%, 4,9% соответственно. Однако полученные величины изменений находятся в пределах обычных колебаний цены в течение месяца", - отметила журналистам руководитель аналитического центра сервиса "Домклик" Мария Ромчанова.