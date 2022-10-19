Вторичка с начала года подорожала на 5%

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке России по заключенным ипотечным сделкам с января по сентябрь 2022 года увеличилась на 4,9%, свидетельствуют данные исследования "Домклик", представленного в среду журналистам.

По статистике сервиса, наибольший рост цен произошел в Ставропольском крае (на 20%), в Алтайском крае и Липецкой области (по 18%), а также в Красноярском крае (на 17%). Лидерами по сокращению стоимости квадратного метра стали Хабаровский край (на 8%), Калининградская (на 7%) и Ленинградская области (на 6%).