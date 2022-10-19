Минстрой: ряд зарубежных стройкомпаний могут покинуть Россию

«Не просто идет изменение собственников, брендов... Все, что приобретается сегодня, переходит в собственность российского бизнеса, что покупается у иностранных компаний, покупается с серьезным дисконтом. Ни один бизнес не уходит, получив полный рубль по рыночной оценке. Это важно», — заявил Стасишин в ходе выступления на выставке «Технобилд 100+».