Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

В России уменьшились квартиры

Lenta.ruиещё 1

В России за 10 лет уменьшились квартиры в новостройках — средняя площадь сократилась на 16,6 процента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) Татьяну Полиди.

В России уменьшились квартиры
Фото: ТАССТАСС

За указанный период средняя площадь снизилась до 52,3 квадратного метра. По данным экспертов в сфере недвижимости, в Москве в новостройках комфорт-класса квартиры стали на 25 процентов меньше, чем три года назад. На рынке также выросло количество студий — с 2020 года их доля повысилась с 9 процентов до 20,5 процента.

В ИЭГ спрогнозировали, что к 2030 году обеспеченность россиян жилыми единицами увеличится на 10,7 процента в сравнении с 2021 годом. Задачу планируют осуществить, построив большое количество маленьких квартир. Однако специалисты заявили, что подобные объекты не смогут полностью решить проблему, так как пользуются популярностью в основном среди студентов и одиноких людей.

В сентябре в федеральной компании «Этажи» выяснили, что за год в крупных городах России средняя площадь выставленных на продажу квартир снизилась на 5,5 процента. Лидером по уменьшению показателя стал Санкт-Петербург. Ниже в списке расположился Нижний Новгород.

Недвижимость,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители