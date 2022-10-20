В России уменьшились квартиры

В России за 10 лет уменьшились квартиры в новостройках — средняя площадь сократилась на 16,6 процента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исполнительного директора фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) Татьяну Полиди.

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За указанный период средняя площадь снизилась до 52,3 квадратного метра. По данным экспертов в сфере недвижимости, в Москве в новостройках комфорт-класса квартиры стали на 25 процентов меньше, чем три года назад. На рынке также выросло количество студий — с 2020 года их доля повысилась с 9 процентов до 20,5 процента.

В ИЭГ спрогнозировали, что к 2030 году обеспеченность россиян жилыми единицами увеличится на 10,7 процента в сравнении с 2021 годом. Задачу планируют осуществить, построив большое количество маленьких квартир. Однако специалисты заявили, что подобные объекты не смогут полностью решить проблему, так как пользуются популярностью в основном среди студентов и одиноких людей.