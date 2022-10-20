Путин поручил продлить программу "Дальневосточная ипотека"

Путин ранее огласил такое поручение в сентябре, выступая на пленарной сессии ВЭФ. Он напомнил, что программа была рассчитана до 2024 года, назвал ее востребованной и эффективной.

Программа "Дальневосточная ипотека" реализуется с 2019 года. В 2022 году программу льготного жилищного кредитования распространили на вторичное жилье в моногородах Дальнего Востока. Ипотека выдается молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возраст заемщиков должен быть до 35 лет (включительно), гражданам РФ в возрасте до 35 лет (включительно), у которых есть ребенок в возрасте до 18 лет (при неполной семье), участникам программы "Дальневосточный гектар", гражданам, переехавшим на Дальний Восток по региональным программам повышения мобильности трудовых ресурсов.