Стало известно о снижении скидок на вторичное жилье

«Рынок вторичного жилья постепенно приходит в состояние баланса. Динамика роста объема предложения стала ниже, при этом спрос сохраняется, из-за чего отмечается незначительное, но показательное снижение среднего уровня торга с 6 процентов до 5,9 процента. На рынке сейчас много инвестиционных квартир, стоимость которых собственники снижать не готовы, но зато активно торгуются с реальными покупателями, особенно в случаях срочной продажи», — добавила она.