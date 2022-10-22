Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о снижении скидок на вторичное жилье

Lenta.ruиещё 2

На рынке вторичного жилья замедлился рост предложения, при этом также отмечается снижение скидок. Об этом стало известно со слов члена управляющего комитета федеральной компании «Этажи» Юлии Бочарниковой, сообщают «Известия».

Стало известно о снижении скидок на вторичное жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она заявила, что наблюдающееся с весны этого года резкое увеличение предложения на вторичном рынке привело к ценовой турбулентности. По ее словам, цены за квадратный метр в готовых квартирах в крупных российских городах последние семь месяцев не говорили о наличии однозначного тренда, демонстрируя то отрицательную, то положительную месячную динамику.

«Рынок вторичного жилья постепенно приходит в состояние баланса. Динамика роста объема предложения стала ниже, при этом спрос сохраняется, из-за чего отмечается незначительное, но показательное снижение среднего уровня торга с 6 процентов до 5,9 процента. На рынке сейчас много инвестиционных квартир, стоимость которых собственники снижать не готовы, но зато активно торгуются с реальными покупателями, особенно в случаях срочной продажи», — добавила она.

Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков сообщал, что люди, желающие приобрести недвижимость с инвестиционными целями в крупных городах России, начали скупать ликвидное вторичное жилье. При этом объем скупки он назвал самым масштабным за последние годы.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители