Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
47 минут назад

В Москве резко выросли продажи жилья через третьих лиц

Мослентаиещё 2

Москвичи, которые лично не могут присутствовать на сделке по недвижимости или на каком-то из ее этапов, стали чаще продавать квартиры через третьих лиц, оформляя на них нотариальную доверенность. О резком росте продажи вторичного жилья таким способом РБК рассказали представители риелторской компании «Инком-Недвижимость» и агентства недвижимости Est-a-Tet.

В Москве резко выросли продажи жилья через третьих лиц
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.comMaksim Konstantinov / Globallookpress.com

Так, в «Инком-Недвижимости» сообщили, что за последний месяц доля сделок по доверенности выросла почти в 3,4 раза — с пяти процентов до 17 процентов. Речь о документах, подтвержденных российскими и зарубежными нотариусами, а также о консульских доверенностях, то есть заверенных в консульском отделе посольства России за рубежом.

В агентстве недвижимости Est-a-Tet также подтвердили возросшую популярность подобного вида сделок. Там отметили, что если раньше таким образом продавали в основном квартиры эконом-класса, то сейчас через третьих лиц жилье продают во всех сегментах.

Эксперты отметили, что около 50 процентов покупателей настороженно относятся к покупке недвижимости по доверенности и отказываются от заключения таких сделок.

Ранее было названо местонахождение квартир с самой низкой стоимостью аренды в Москве.

Недвижимость,Инком-Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители